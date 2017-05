De Graafschap troeft FC Emmen af in strijd om Fabian Serrarens

VOETBAL - Fabian Serrarens speelt komend seizoen niet voor FC Emmen. De 26-jarige aanvaller kiest voor De Graafschap.

FC Emmen toonde interesse voor de speler van Telstar. Serrarens is deze zomer transfervrij. Afgelopen seizoen speelde hij vrijwel alle wedstrijden in de Jupiler League en kwam tot acht doelpunten. Gisteren liet technisch manager Jan Korte nog weten er een goed gevoel over te hebben, maar toch kiest Serrarens voor de Superboeren uit Doetinchem.