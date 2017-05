Steun in de rug voor werklozen dankzij NoorderBaanBattle

Coach Jessica van der Woude luistert aandachtig naar Jan Schutrups (foto: RTV Drenthe)

EXLOO - Sinds augustus zit ze thuis en is het solliciteren wat de klok slaat. Het schrijven van motivatiebrieven noemt ze topsport: "Er komen soms wel driehonderd mails binnen en daar moet jij dan uit zien te springen."

Een goede reden voor Mariska Jansen om zich aan te melden voor de NoorderBaanBattle. Dat is een traject waarin werklozen geholpen worden met de zoektocht naar werk.



NoorderBaanBattle

"Het is een traject van zestien weken, waarbij verschillende teams van werkzoekenden de battle met elkaar aangaan, op zoek naar een passende werkplek", legt Jessica van der Woude uit. Zij is een van de coaches die de groepjes begeleidt.



De term battle is ook een kleine knipoog naar de strijd die de zoektocht naar een nieuwe baan kan zijn. "Dat wordt soms wel zo ervaren. Het schrijven van een brief, die vervolgens op een grote stapel belandt, of misschien zelfs nooit gelezen wordt", vertelt Van der Woude.



Schutrups

Een groepje met deelnemers uit Borger-Odoorn bezoekt vandaag Schutrups Schoenen in Exloo. Het bezoek volgt na weken vol presentaties, bijeenkomsten en het bijschaven van cv's. "Ik probeer mensen in hun kracht te zetten", legt Van der Woude uit. "We kijken niet alleen naar werkervaring, maar ook welke kwaliteiten en krachten we uit een cv kunnen halen."



Eigenaar Jan Schutrups laat de deelnemers het bedrijf zowel voor als achter de schermen zien. Een openbaring voor Mariska Jansen. "Ik kwam hier weleens voor schoenen, maar dat er zoveel meer bij kwam kijken wist ik niet." Volgens haar heeft ze veel aan de middag gehad. "Jan vertelde dat je dicht bij jezelf moet blijven en dat je het simpel moet houden. Als je jezelf niet meer begrijpt, dan begrijpt een ander je ook niet."



Succes

Het is voor de vierde keer dat de NoorderBaanBattle georganiseerd wordt. Met succes, aangezien zo'n 70 procent van de deelnemers uiteindelijk aan het werk gaat. "Dat kan van alles zijn. Een werkervaringsplek, een vaste baan of een vrijwilligersplek", legt Van der Woude uit.



Samen met haar groep kijkt ze terug op een geslaagde ochtend bij Schutrups. Ze noemt het een mooie gelegenheid waar de deelnemers zich kunnen presenteren aan in dit geval werkgever Jan Schutrups. "Werk zoeken gaat om meer dan die sollicitatiebrief, het gaat om de klik die je hebt met een werkgever. Mensen moeten zich presenteren, want ze zijn meer dan een sollicitatiebrief."

