Prinselijk bezoek voor militairen uit Assen

Prins Maurits in de jungle van Belize (foto: Defensie)

ASSEN - Hoog bezoek afgelopen weekend voor 55 militairen uit Assen die op oefening zijn in de jungle van Belize.

Zijne Hoogheid Prins Maurits bezocht de training, vergezeld door de Commandant Zeestrijdkrachten en de Commandant Landstrijdkrachten. Prins Maurits is de oudste zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.



Overleven

De militairen van de Luchtmobiele Brigade oefenen samen met het Korps Mariniers hoe ze moeten overleven in een oerwoud. In de eerste week leerden de militairen in drie dagen de fijne kneepjes van het spoorzoeken, jagen, vissen en het bouwen van een hut met natuurlijke materialen. In de jungle van Midden-Amerika vinden de militairen hun weg met een kompas, omdat satellietnavigatie niet werkt door de dichte begroeiing.

Door: Jeroen Kelderman