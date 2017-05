Treant Zorggroep en gemeente uitgepraat: 'Vertrouwen in goed plan'

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen en Treant Zorggroep hebben hun gesprekken over de toekomt van de ziekenhuiszorg in de regio afgerond.

Dat laat wethouder Erik Giethoorn vandaag weten. Afgelopen maanden voerde de gemeente niet alleen gesprekken met Treant Zorggroep, maar ook met verzekeraar Zilveren Kruis, de huisartsen en UMCG Ambulancezorg.Aanleiding daarvan was de ontstane onrust eind vorig jaar, toen een interne memo uitlekte met daarin een deel van de toekomstplannen van de zorggroep. Daaruit bleek dat de spoedeisende hulp bij het Hoogeveense ziekenhuis in de daluren teruggebracht worden. Ook dreigde de intensive care te verdwijnen en zou de afdeling oogheelkunde sluiten.De gemeente organiseerde een bijeenkomst in theater De Tamboer, waar zo'n duizend inwoners op af kwamen en hun wantrouwen in de zorggroep uitten. Er is een denktank opgericht, waar vijftien inwoners in zitten."We hebben goede gesprekken gevoerd met Zilveren Kruis, de huisartsen, UMCG Ambulancezorg, de denktank en Treant", licht wethouder Giethoorn toe. "We geven Treant ook mee om in gesprek te blijven met de denktank. Treant heeft dit in beraad."De gesprekken tussen alle partijen hebben ook duidelijke aandachtspunten opgeleverd, aldus de wethouder. "Zo is de komst van een geriater en oogarts erg belangrijk. Het waarborgen van de IC-zorg en acute zorg zijn door alle partijen genoemd. Dit was geen verrassing voor Treant."In juli komt de zorggroep met definitieve plannen voor de ziekenhuizen. Giethoorn heeft er vertrouwen in. "We merken dat alle partijen nu hun schouders eronder zetten om met een goed plan voor ziekenhuiszorg te komen. Niet alleen in Hoogeveen, maar in de hele regio."