Wonen in het voormalige gemeentehuis van Peize: 'Van trouwzaal naar woonkamer'

Anneke Siegers opent haar slaapkamerdeur (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De bewoners voor 'hun' gemeentehuis (foto: Marjolein Knol/RTV Drenthe)

PEIZE - Anneke Siegers vindt de perfecte plek voor haar zogeheten 'Afscheidshuis', een huiselijke plek waar nabestaanden een familielid of vriend kunnen opbaren. Een probleem: als ze de ruimte koopt, krijgt ze de rest van het leegstaande voormalige gemeentehuis in Peize erbij.

"Ik liep al een tijd rond met de gedachte om zo'n Afscheidshuis te beginnen", vertelt Siegers. "Ik maakte een keer mee dat ik afscheid moest nemen van een dierbaar persoon in een grote aula en ik vond dat zo afschuwelijk. Is daar nog niets voor geregeld? Nou, dan ga ik dat doen."



Grap

Al drie en een halfjaar staat het voormalige gemeentehuis in Peize leeg, als Anneke en Bart-Jan Siegers besluiten het op te kopen. "Het begon eigenlijk als een grap", zegt Bart-Jan. "We zeiden al wel vaker tegen een alleenstaande vriend van ons: later als we oud zijn, dan moeten we samen gaan wonen. Dan kunnen we voor elkaar zorgen. Maar nu werd dat realiteit."



Het echtpaar en de alleenstaande vrienden verkopen hun huis. Bart-Jan: "Binnen twee weken was het rond. Mijn vrouw had het op Facebook gezet, dat hielp ook." Ze verbouwden het huis, maakten twee appartementen op de bovenverdieping en wonen sinds een jaar samen.



Van trouwzaal naar woonkamer

"Kijk", zegt vriend Evert Kamps als hij zijn appartement instapt. "Dit was vroeger dus de trouwzaal. Maar nu is het mijn woonkamer." En dat roept nogal eens wat vragen op bij de dorpsgenoten. "Veel mensen zijn hier getrouwd. Of sommige mensen komen gewoon even langs als we buiten zitten en vertellen dan dat ze hier bijvoorbeeld wel veertig jaar hebben gewerkt. We krijgen genoeg praat."



Maar zo'n groot gemeentehuis, dat is zelfs met een extra bewoner nog niet vol. Anneke en Bart-Jan verhuren nog een overgebleven kamer aan een vriendin die zanglessen geeft en verhuren daarnaast nog een kamer aan forensen en toeristen.



Geen aanrader

"Het pand bedruipt zichzelf en wij hebben het voorrecht om er te wonen", vertelt Anneke. Ze staat midden in het Afscheidshuis, dat ondertussen af is. "Het is anders te duur om hier te wonen. Als je de thermostaat omhoog doet, is er zo ongeveer een aardbeving in Slochteren. Dus klimaatneutraal gaan we niet redden. Economisch neutraal hoop ik wel."



Een aanrader voor andere mensen die in een leegstaand monument willen wonen, is het volgens Bart-Jan niet. Tenminste: "Als je het heel leuk vindt, dan kan ik het absoluut aanraden. Maar het is ook wel heel erg veel werk. En je moet creatief zijn. En het kost veel tijd om te ontwikkelen."

