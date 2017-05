Vluchtelingenschool Assen heeft nieuw onderkomen

Wethouder Maurice Hoogeveen verricht de opening (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) De leerlingenraad van de Emmaschool met een cheque van 2.200 euro (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

ASSEN - De vluchtelingenschool bij het asielzoekerscentrum in Assen heeft officieel een nieuw onderkomen.

De school zat tot een paar maanden geleden op de eerste verdieping van het oude NAM-gebouw aan de Schepersmaat. "Je merkt dat dit een betere plek is. Ouders lopen veel makkelijker binnen", zegt schoolleider Helma Blaauw. Op de school krijgen de kinderen van asielzoekers les.



Het nieuwe onderkomen van de Feniks, zoals de school heet, stond eerst in Kloosterveen. Het tijdelijke gebouw was daar niet meer nodig en is daarom een paar kilometer verder weer opgebouwd.



Feest

De 64 leerlingen van de school trakteerden het publiek dat was uitgenodigd voor de opening op een circus act. Kinderen waren verkleed als leeuw, goochelaar of jongleur. "Het is vandaag feest", zegt Mara uit groep 7. Wethouder Maurice Hoogeveen verrichtte de opening door een ballon met confetti lek te prikken.



Emmaschool

De leerlingenraad van de Emmaschool in Assen had een verrassing voor de kinderen van de Feniks. De kinderen hebben ruim 2.200 euro ingezameld met de verkoop van suikerbroden. Het geld is bedoeld om fietsen en steps te kopen voor de oudere kinderen van de vluchtelingenschool.

Door: Jeroen Kelderman Correctie melden