FC Emmen heeft eerste nieuwe aanwinst binnen

VOETBAL - FC Emmen is druk bezig om de selectie van volgend seizoen rond te krijgen. De teller van de selectie voor het seizoen 2017/2018 staat momenteel op negen. Glenn Bijl is de eerste nieuwe aanwinst.

De 21-jarige verdediger uit Stadskanaal komt transfervrij over van FC Groningen. Hij debuteerde in de laatste reguliere speelronde van het afgelopen seizoen in het basiselftal tegen FC Twente. Bijl speelde het seizoen daarvoor op huurbasis voor FC Dordrecht."Bijl is een jonge ambitieuze speler die aan zou kunnen haken op eredivisieniveau, maar dan eerst meer wedstrijden op niveau moet spelen. Wij volgen hem al langer en verwachten dat hij zich bij ons door kan ontwikkelen. Bovendien kan hij zowel op het middenveld als in de verdediging prima uit de voeten. Daarom zijn we blij dat hij heeft getekend voor een jaar, plus een optie voor nog een jaar", aldus manager voetbalzaken Jan Korte.Voor Bijl is het een weerzien met de 24-jarige verdediger Nick Bakker. Voormalig FC Groningen-speler Bakker verlengde vandaag z'n contract met twee jaar en ligt tot medio 2019 vast. Eerder werd al bekend dat Josimar Lima volgend seizoen ook in het rood-wit te bewonderen is. Het contract met de 27-jarige verdediger is automatisch verlengd. "Als hij dertig wedstrijden speelde zou de optie in zijn contract worden gelicht", aldus FC Emmen-directeur Wim Beekman.FC Emmen neemt afscheid van Viktor Maier, die het enkel met invalbeurten moest doen. Maier verzocht de clubleiding zijn doorlopende overeenkomst te verscheuren zodat hij aan de slag kan gaan met zijn maatschappelijke carrière. “De teller van de selectie voor seizoen 2017/2018 staat op dit moment op negen: Dennis Telgenkamp, Kjell Scherpen, Bakker, Lima, Stef Gronsveld, Gersom Klok, Cas Peters, Henk Bos en Bijl", zegt Korte."Wij gaan de komende periode in gesprek met spelers die bij ons over een aflopend contract beschikken, maar kijken nadrukkelijk naar spelers die vrijkomen en voor ons een versterking kunnen zijn. Nu de competitie voor vrijwel alle clubs ten einde is, komt de transfermarkt in beweging, en daar moeten we de komende periode scherp zijn."