Agenten in Assen zijn blij met bodycams

ASSEN - Agenten in Assen zijn tevreden over het gebruik van de zogeheten bodycams. Sinds eind 2016 maakt de politie daar gebruik van tien camera's.

De gemeente Assen wilde dat de politie met de camera's zou gebruiken, omdat dit veiliger zou zijn. Ze worden vooral gebruikt tijdens uitgaansavonden. De bodycam is een kleine camera op de borst, die vastlegt wat de filmer ziet.Agenten kunnen zelf bepalen wanneer het cameraatje aangaat. "Het is meestal een gevoel dat je krijgt", vertelt Roel Jacobs. "Als een gesprek de verkeerde kant opgaat of als iemand gelijk agressief is, dan zet ik 'm aan. En door de zogeheten pre-recordfunctie worden de dertig seconden ervoor ook opgeslagen. Dus dan heb je aanleiding ook gelijk vastgelegd."Aan het eind van de dag worden de camerabeelden gewist. Alleen de beelden die het Openbaar Ministerie later kan gebruiken, in bijvoorbeeld een rechtszaak, worden bewaard. Toch vrezen sommige agenten dat ook zij in de gaten worden gehouden door de camera, en dat ze op de beelden kunnen worden afgerekend.In Assen hebben de agenten die vrees niet. "En als je een keer verkeerd hebt gehandeld, kun je er ook van leren. Daar zijn wij ook integer genoeg voor."Ook de gemeente Assen is enthousiast over de eerste resultaten. Het project loopt daar in totaal drie jaar en wordt daarna geëvalueerd.