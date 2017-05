'Nabestaanden treinkapers De Punt willen nieuwe reconstructie'

DE PUNT - Nabestaanden van de daders van de treinkaping bij De Punt in 1977 eisen dat er een nieuwe reconstructie wordt gemaakt van het eind van de gijzeling. Mariniers die de trein bestormden, doodden destijds twee gegijzelden en zes Molukse kapers.

Advocaat Liesbeth Zegveld vraagt volgens RTL Nieuws de rechtbank namens de nabestaanden om een fysieke reconstructie door een onafhankelijke partij. Zegveld is de advocaat van de nabestaanden in de rechtszaak tegen de Nederlandse staat.De reconstructie moet gemaakt worden met bestaande videobeelden, foto's en geluidsopnamen. Ook willen de nabestaanden dat een deskundige aangeeft hoe en waar de kogels precies langs zijn gegaan. Volgens RTL Nieuws wil Zegveld ook dat hetzelfde soort treinstel gebruikt wordt voor de reconstructie.Een paar jaar geleden werd ook al een reconstructie gemaakt door het Nederlands Forensisch Instituut. Maar Zegveld denkt dat een fysieke reconstructie meer nieuwe informatie oplevert.De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de beëindiging van de treinkaping. Volgens nabestaanden heeft de Staat opdracht gegeven de kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja dood te schieten. Dat zou zijn gebeurd tijdens een informele geweldsinstructie, waarvan geen schriftelijke verslagen zijn.Nabestaanden van de twee kapers hadden een zaak aangespannen tegen de Nederlandse staat om meer onderzoek af te dwingen. De rechtbank bepaalde dat er inderdaad meer onderzoek moet komen. De Staat wilde tussentijds in beroep gaan, maar daar ging de rechter niet in mee