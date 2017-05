Oud-gedeputeerde Van de Boer beëdigd als wethouder gemeente Oostellingwerf

OOSTERWOLDE - Oud-gedeputeerde Henk van de Boer is vanavond beëdigd als wethouder in de gemeente Oostellingwerf.

Van de Boer volgt Hans Welle op. Well diende vorige maand zijn ontslag in, omdat hij vond dat de gemeenteraad onvoldoende vertrouwen in hem had bij een debat over parken met zonnepanelen.De nieuwe wethouder woont in Westerbork. Hij nam in mei 2015 afscheid als gedeputeerde van Drenthe. Daarvoor zat hij in de Drentse Staten en was hij fractievoorzitter van de VVD.