Nieuw Buinen al in finalepoule; Schaesberg trekt zich terug

VOETBAL - Nieuw Buinen heeft wel heel eenvoudig de finalepoule van de nacompetitie voor een plek in de hoofdklasse bereikt. Nadat eerst Gestel zich al had teruggetrokken uit de poule van Nieuw Buinen, heeft ook Schaesberg besloten om niet de lange reis vanuit Limburg naar Drenthe te maken.

De ploeg van trainer Geert Oosterloo had zondag de eerste wedstrijd in Limburg met 5-2 gewonnen. Blijkbaar zien de Limburgers geen kans meer om in Nieuw-Buinen te stunten.



Alcides

Hierdoor komt Nieuw Buinen op Hemelvaartsdag niet in actie en is de ploeg al geplaatst voor finalepoule voor een plek in de hoofdklasse. Zondag begint Nieuw Buinen met een thuiswedstrijd. De tegenstander komt uit de poule van Alcides. Donderdag spelen de Meppelers in Alkmaar tegen AFC'34 en moet er gewonnen worden. Het is dan ook nog eens afhankelijk van de uitslag van de wedstrijd tussen FC Boshuizen en Brabantia.

