Noordscheschut zonder problemen naar finale nacompetitie

Noorsdscheschut plaatste zich voor de finale van de nacompetitie (foto: archief RTV Drenthe)

VOETBAL - vv Noordscheschut heeft zich zonder problemen geplaatst voor de finale van de nacompetitie voor een plek in de zaterdag 1e klasse.

De mannen van trainer André Mulder verloren vanavond weliswaar de return tegen Leeuwarder Zwaluwen met 1-0, maar door de 4-0 thuiszege kwam de finaleplek geen moment in gevaar.



'Schonewille geschorst'

"Enige smet is dat Arend Schonewille geel kreeg en zaterdag geschorst is. Verder hebben we geen problemen gekend. We hebben Melvin Mol de gehele wedstrijd op de bank kunnen laten en hopen dat hij zaterdag weer wedstrijdfit is", zegt Mulder.



Tegen Pelikaan S

In de finale treft Noordscheschut, weer in een dubbele ontmoeting, Pelikaan S. De tweedeklasser ontdeed zich in twee duels van Hardegarijp. Afgelopen zaterdag verloor de formatie uit Oostwold nog met 2-1, maar op eigen veld stelde Pelikaan S. orde op zaken door met 3-0 te winnen. Na negentig minuten stond er 1-0 op het scorebord, waarna Pelikaan S in verlenging te sterk was.



Eerst uit, dan thuis

Aanstaande zaterdag speelt Noordscheschut eerst uit en een week later, op 3 juni, is de return. De winnaar promoveert en de verliezer speelt volgend seizoen opnieuw in de 2e klasse.

