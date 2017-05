Wereldwinkel Emmen is failliet

De Wereldwinkel in Emmen is failliet (foto: Google Street View)

ASSEN/EMMEN - De Wereldwinkel in Emmen is failliet. De rechtbank in Assen sprak vandaag het faillissement uit over Stichting Wereldwinkel Emmen.

De winkel verkoopt cadeaus en levensmiddelen uit andere culturen. De medewerkers zijn allemaal vrijwilligers. De stichting heeft zelf het faillissement aangevraagd.



De Wereldwinkel maakte vorige maand bekend naar een kleiner pand te willen gaan. De winkel is sinds 1 januari 2010 gevestigd aan de Hoofdstraat. Dat pand staat nu te huur.