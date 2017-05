Olhaco volgend seizoen tóch in Topdivisie

Olhaco mag in de Topdivisie blijven (foto: RTV Drenthe)

VOLLEYBAL - De mannen van Olhaco uit Hoogeveen spelen volgend seizoen opnieuw in de Topdivisie.

De negende plaats van afgelopen seizoen zou normaal gesproken tot degradatie leiden. Maar omdat Alterno uit Apeldoorn, dat uit de Eredivisie degradeert, niet in de Topdivisie maar in de Eerstedivisie gaat spelen, mogen de Hoogeveners in de Topdivisie blijven.



Daarmee blijft Olhaco het hoogstspelende team van Drenthe. De Topdivisie is, na de Eredivsie, het tweede niveau van Nederland.



Vanavond heeft het bestuur van de Hoogeveense volleybalclub het eerste herenteam groen licht gegeven. "Natuurlijk moest er ook gekeken worden of het organisatorisch en financieel kan. De inschrijfgelden zijn hoog en dat drukt op de hele club", zegt trainer Dennis Luider die erg blij is met de beslissing.



'We hebben wat te bieden'

"Vorig seizoen hoorden we pas in augustus dat we ons debuut zouden gaan maken in de Topdivisie. Nu weten we gelukkig een stuk eerder waar we aan toe zijn. Er trainen al wat nieuwe mannen mee, die heb je dan ook echt wat te bieden. Dat is natuurlijk mooi. We kunnen als club nog veel leren. Achter de schermen wordt hard gewerkt en dat motiveert de spelers ook om het volgend seizoen nog beter te doen", zegt Luider.



Nieuwe vloer

In de zomer krijgt Sporthal Trasselt, de thuishaven van Olhaco, een nieuwe vloer. De investering wijst erop dat de club voorlopig niet verhuist naar de nieuwe sporthal Activum. Het centrecourt, waar het eerste herenteam op speelt, krijgt een eigen kleur.

