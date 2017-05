Uitslagen nacompetitieduels zaterdagamateurs

Alle uitslagen in de nacompetitie

VOETBAL - Noordscheschut heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie voor een plek in de 1e klasse. Tegenstander in die finale is Pelikaan S.





Voor een plek in de 1e klasse

1e ronde

Vanavond:

1. Leeuwarder Zwaluwen - Noordscheschut 1-0 (0-4)

2. Omlandia - Veenwouden 6-1 (2-1)

3. Pelikaan S - Hardegarijp 3-0 (1-2)

4. Be Quick Dokkum - Gramsbergen 1-0 (1-1)



Finaleduels:

1. Pelikaan S - Noordscheschut

2. Be Quick Dokkum - Omlandia

(zaterdag de 1e wedstrijd, zaterdag 3 juni de return)



Voor een plek in de 2e klasse

1e ronde

Vanavond

Tonego - WTOC uitgesteld

Grootegast - Workum 3-1 (0-4)

ONT - Oeverzwaluwen 2-1 (1-1)

DWP - Berlikum uitgesteld

The Knickerbockers - Hardenberg'85 3-1 (0-3)

Groen Geel - Glimmen - Groen Geel 6-1 (1-3)

Nieuwleusen - Noordwolde - Nieuwleusen 3-1 (1-2)

SC Loppersum - SCD'83 0-2 (0-1)



Finalisten zijn Workum, ONT, Hardenberg'85, Groen Geel, Nieuwleusen, SCD'83 en de winnaars van Tonego - WTOC en DWP - Berlikum.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden