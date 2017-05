'Je moet niet blijven hangen in wat je hebt verloren'

EMMEN/ASSEN - De 19-jarige Doenja Koekoek uit Assen heeft het Ehlers-Danlos Syndroom (EDS). Dat is een bindweefselziekte die zich op verschillende manieren kan uiten. En bij Doenja gebeurt dat op een heftige manier: "Ik lig al 2,5 jaar op bed."

Je leert dat je er niets aan hebt om bij de pakken neer te zitten. Doenja Koekoek