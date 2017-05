Autoverbod op De Brink in Assen wordt beter aangegeven

ASSEN - Assen neemt extra maatregelen om beter aan te geven dat De Brink verboden gebied is voor auto's.

De Brink is sinds oktober vorig jaar voetgangersgebied. Automobilisten die over De Brink rijden krijgen sinds 1 december een boete. Het aantal boetes dat wordt uitgedeeld, ligt op 600 per maand. Er wordt met camera's gecontroleerd.De meeste overtreders komen van buiten Assen, aldus de gemeente. Die zijn zich er vaak niet van bewust dat ze een voetgangersgebied inrijden en klagen over een onduidelijke situatie.Om tegemoet te komen aan die bezwaren plaatst de gemeente meer en grotere borden en komen op het wegdek fiets- en voetgangerssymbolen en een witte streep.