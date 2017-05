Agnes Wolbert wordt directeur Nederlandse Vereniging Vrijwillig Levenseinde

De discussie over euthanasie gaat Agnes Wolbert aan het hart (foto: ANP/Bart Maat

ANNEN - Voormalig PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert uit Annen wordt directeur van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

De 59-jarige Wolbert was van 2006 tot maart dit jaar Tweede Kamerlid. Ze was woordvoerder zorg en medisch/ethische vraagstukken.



De NVVE pleit voor het recht op euthanasie voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is.



'Legale keuzes mogelijk maken'

Wolbert: "De discussie gaat me aan het hart en ik ben geraakt door de openheid en oprechtheid van de gesprekken over een waardig levenseinde. Ik wil als directeur van de NVVE mijn kennis, ervaring en netwerk inzetten om in de toekomst voor iedereen die dat wil legale keuzes mogelijk te maken over de manier waarop men in waardigheid wil sterven.’’



Boegbeeld

Voorzitter Margo Andriessen beschrijft Wolbert als "inhoudelijk gepassioneerd, goed geïnformeerd en zeer geïnteresseerd in de materie. Wij zien in haar een uitstekend boegbeeld voor de NVVE."



De NVVE heeft op dit moment 167.000 leden. Wolbert begint op 1 juni aan haar nieuwe baan.