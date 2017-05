Vrolijke verhalen van asielzoekerskinderen te horen in Fluisterhuisjes

Zo hangen de vrolijk gekleurde huisjes (foto: RTV Drenthe / Jasmijn Wijnbergen)

EMMEN - Prachtige verhalen asielzoekerkinderen zijn vandaag in het azc in Emmen te horen. Niet over de verschrikkelijke dingen die ze hebben meegemaakt, maar vrolijke verhalen over vogels, groter worden of zelfs over roodkapje en de grote boze wolf.

Voor het project Fluisterhuisjes timmerden en verfden de kinderen zelf vogelhuisjes. Uit deze vogelhuisjes klinken hun eigen vrolijke verhalen die werden opgenomen. Vandaag, na maanden hard werken, worden deze Fluisterhuisjes feestelijk onthuld in het azc in Emmen.



Uitvliegende vogels

De achterliggende gedachte is volgens René de Rooze, beeldend kunstenaar en één van de initiatiefnemers van dit project, dat de vogels vooral in de winter een onderkomen zoeken om vervolgens weer uit te vliegen. "Ik vond dat symbolisch heel mooi voor zo’n situatie in een azc, waarin mensen hier tijdelijk zijn. Hopelijk krijgen ze een verblijfsvergunning en hun eigen leven in Nederland krijgen", vertelt De Booze.



Trots

Afsaneh Moghadam van de Stichting de Vrolijkheid is trots op het werk dat de kinderen hebben verricht. Volgens haar hebben de kinderen hele mooie verhalen te vertellen, waarnaar volwassenen meer moeten luisteren. Ook is ze blij dat De Vrolijkheid het project ‘Fluisterhuisjes’ samen met onder andere Interzorg Noord-Nederland kon realiseren. Andere organisatoren zijn Fair Chances en het COA Emmen.



De ruim veertig vogelhuisjes die gemaakt zijn, zijn verspreid over negen bomen in het Emmer asielzoekerscentrum. De kinderen vinden het heel fijn dat de vogels nu ook een huis hebben. Ze kunnen niet wachten om de eerste vogels te zien.

Door: Jasmijn Wijnbergen