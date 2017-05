Stelling: Ajax wint de Europa League

De selectie van Ajax traint in Stockholm (foto: ANP/Robin van Lonkhuijsen)

ASSEN - Aan het begin van het seizoen had bijna niemand het voor mogelijk gehouden, maar Ajax speelt vanavond in Zweden de finale van de Europa League. Tegenstander is het Manchester United van José Mourinho.



Wat denkt u, maakt Ajax kans om de rijkste club van de wereld op de knieën te krijgen?







Leste Ronde

Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op



Vorige stelling

Gisteren vroegen we of u nog naar evenementen gaat waar veel publiek op afkomt. Van de 1.368 stemmers gaf bijna 40 procent aan dergelijke evenementen te mijden. Iets meer dan 60 procent gaat er nog gewoon naar toe. Voor het eerst in 22 jaar kan de club uit Amsterdam weer een Europese beker winnen.Wat denkt u, maakt Ajax kans om de rijkste club van de wereld op de knieën te krijgen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren vroegen we of u nog naar evenementen gaat waar veel publiek op afkomt. Van de 1.368 stemmers gaf bijna 40 procent aan dergelijke evenementen te mijden. Iets meer dan 60 procent gaat er nog gewoon naar toe.