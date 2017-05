Samenwerking levert tientallen banen op bij STC in Coevorden

STC uit Coevorden gaat uitbreiden (foto: Google streetview)

COEVORDEN - Graaf- en sloopmachineproducent STC uit Coevorden gaat samenwerken met een Zweedse machinefabriek.

STC verwacht dat de samenwerking met het Zweedse Multidocker enkele tientallen nieuwe arbeidsplaatsen oplevert. Ook wordt in Coevorden waarschijnlijk een tweede productiehal gebouwd.



Multidocker wil in Coevorden machines in elkaar laten zetten, waarvan de onderdelen op verschillende plaatsen in Europa worden geproduceerd.



Bij STC werken op dit moment 48 mensen.