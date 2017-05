Inwoner van Borger onwel door gas in woning

Een gedeelte van de Hoofdstraat is afgesloten (foto: Van Oost Media) De bewoner is naar een ziekenhuis gebracht (foto: Van Oost Media)

BORGER - Aan de Hoofdstraat in Borger is vanochtend iemand onwel geworden doordat er gas ontsnapte in zijn woning. Hij had een gaspit open laten staan.

Een huisarts die in de woning kwam, rook een gaslucht en vond de bejaarde bewoner op de grond, aldus een woordvoerster van de brandweer. De bewoner is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.



De brandweer heeft de gaskraan dichtgedraaid en het huis geventileerd.