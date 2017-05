Huurprijs winkelpand kostte Wereldwinkel Emmen de kop

EMMEN - De huurprijs van het pand aan de Hoofdstraat heeft de Wereldwinkel in Emmen genekt. De stichting, die al op zoek was naar een kleiner pand, kon de huur niet meer betalen.

Gisteren verklaarde de rechtbank in Assen de Stichting Wereldwinkel Emmen failliet.Volgens curator Peter van Rossum had de winkel wel een redelijke omzet, maar was die niet hoog genoeg om de huur te kunnen betalen. Hij sluit niet uit dat de winkel een doorstart maakt op een andere plek in de stad.Het faillissement kost geen banen, omdat de stichting geen personeel in dienst had, maar met vrijwilligers werkte.