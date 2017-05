'Ik drink liever drie biertjes dan dat ik een kaartje koop voor 700 euro'

STOCKHOLM - Stockholm wordt overspoeld door ongeveer tienduizend Ajax-supporters die vanavond de finale van de Europa League willen zien. Ook Anne Lunenborg uit Nieuw-Amsterdam is er samen met zijn zoon.

Ze verzamelen zich in de straat Flemmagattan. Daar is een speciale fanzone ingericht door Stille Events & Concepts uit Meppel. Zij zorgen voor de facilitaire en technische ondersteuning. "De sfeer is hier geweldig, het is een groot feest. We zijn hier met wel 4000 fans", zegt de supporter uit Nieuw-Amsterdam."De aanslag in Manchester heeft gisteren wel een wat bedrukte stemming veroorzaakt, maar hoe dichter de wedstrijd nadert hoe minder dat wordt. Het is nu een groot feest", zegt Lunenborg.Lunenborg heeft nog wel een klein probleem. Hij heeft geen kaartjes voor de wedstrijd. "We wachten tot het laatste moment. Gisteren kostte een kaartje 1.000 euro, nu nog 700. En als het zo duur blijft gaan we wel naar het café. We komen hier voor de sfeer. Ik drink liever drie of vier biertjes dan dat ik 700 euro voor een kaartje neertel."Wel of geen kaartje, over de uitslag kent Lunenborg geen twijfels. "Ajax gaat winnen, zeker weten."