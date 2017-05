Nieuwe zwemplas 't Gasselterveld open voor publiek

GIETEN - Vanaf vandaag kunnen badgasten zwemmen in de nieuwe zwemplas 't Gasselterveld in Boswachterij Gieten-Borger.

De voormalige zandwinning bij het Gasselterveld ligt naast 't Nije Hemelriek en was altijd al in trek bij zwemmers. Maar door het koude en diepe water en door drijfzand en instortende oevers was de plas ook gevaarlijk.Staatsbosbeheer heeft daarom aan de oostkant een ondieper gedeelte gemaakt. Een ballenlijn geeft aan waar veilig gezwommen kan worden en waar het diepe gedeelte van de plas begint.