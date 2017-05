Oud-speler WKE veroordeeld voor hennepkwekerij

De man gebruikte de kinderbijslag om de kwekerij aan te leggen (foto: ANP/Bas Czerwinski)

EMMEN - Een 35-jarige man uit Emmen is veroordeeld tot tachtig uur werkstraf voor het telen van hennep. Ook werd in het huis van de voormalige speler van voetbalclub WKE zeven kilo natte hennep gevonden en tapte hij de stroom voor de hennepkwekerij illegaal af.

De kwekerij in het huis van de man in de wijk Angelslo bestond uit 110 hennepplanten. De Emmenaar, die in het verleden ook speelde bij Heerenveen en Veendam, verklaarde dat hij na zijn voetbalcarrière geldproblemen kreeg.



Van de kinderbijslag kocht hij de spullen om de kwekerij aan te leggen. Van de opbrengst wilde hij met zijn gezin op vakantie. "Ik schaam me nu alleen maar", zei hij tegen de rechter.



Het Openbaar Ministerie was ervan overtuigd dat de man al had geoogst voor de kwekerij op 30 juni 2014 werd opgerold. Daarmee zou hij ruim 7.500 euro hebben verdiend. De rechter vond dit niet te bewijzen en oordeelde dat de Emmenaar niet hoeft te betalen.