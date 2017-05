Verdachte woningoverval Nes moet zitten voor bedrijfsinbraken in Emmen

ASSEN/EMMEN - Een 31-jarige man uit Emmen moet 2,5 jaar de cel in voor zeven inbraken, autodiefstal en verboden wapenbezit in Emmen.

De Emmenaar is ook een van de vier verdachten van een gewelddadige woningoverval in het Friese Nes bij Akkrum. Tijdens het onderzoek van de politie naar die overval, werden de inbraken ontdekt.Het Openbaar Ministerie had drie jaar cel tegen de man geëist.Na de woningoverval op 15 juni waarbij een 73-jarige bewoner ernstig werd mishandeld, kwam de Emmenaar als verdachte in beeld. De recherche verstopte microfoons in en een peilbaken onder zijn auto. Kort daarop, in de maanden juli en augustus, werden de inbraken gepleegd.Doordat het peilbaken, een soort zender, registreerde waar de auto van de Emmenaar was, viel het op dat hij regelmatig op plekken was waar inbraken werden gepleegd. Camera’s in verschillende bedrijfspanden legden de inbraak vast. De inbreker droeg telkens een opvallende jas. Een ondernemer zette de beelden op Facebook. In de afgeluisterde gesprekken vertelde de Emmenaar dat hij zo’n jas had en die weg had gedaan. De Emmenaar moet ruim 6000 euro aan schadevergoeding betalen aan de slachtoffers van de bedrijfsinbraken.Een van de plekken waar de man inbrak, was Golfparc Sandur. Daar sloeg hij een jongen die hem betrapte met een breekijzer in het gezicht . Het slachtoffer liep een blauw oog op.Wanneer de man voor de rechter moet komen voor de woningoverval in Nes, is nog niet bekend. In totaal worden vier mannen verdachte van de overval. Zij moeten zich uiteindelijk verantwoorden voor de rechter in Leeuwarden.