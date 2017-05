Wat is er op Hemelvaartsdag te doen?

ASSEN - Morgen is het Hemelvaartsdag en dus zijn de meeste mensen vrij. Wat is er allemaal te doen in onze provincie? Wij zetten een aantal tips voor u op een rij.

Dauwtrappen is een eeuwenoude traditie. Morgen gaat een gids van Natuurmonumenten in alle vroegte het Dwingelderveld op. Dit keer niet wandelend, maar met de huifkar getrokken door twee paarden. De huifkartocht duurt van 05.30 tot 08.00 uur en begint bij Bezoekerscentrum Dwingelderveld in Ruinen. Wie mee wil in de vroegte, kan zich vooraf aanmelden via de website van Natuurmonumenten In Loon houdt Nationaal Park Drentsche Aa een heuse dauwtrapwandeling door de natuur in het Loonerdiep beekdal. De tocht begint om 06.00 uur. Staatsbosbeheer organiseert eveneens een dauwtrapwandeling door het Buitencentrum Boomkroonpad, in de boswachterij Gieten-Borger. Tot slot wordt er ook vroeg gewandeld in het Bargerveen. Vanaf 06.00 uur wordt gestart vanaf de boerderij van Staatsbosbeheer Het Veenland in Zwartemeer.De wandelvierdaagse wordt weer georganiseerd door de Stichting Sport Promotie Diever en heeft ondersteuning van de gemeente Westerveld, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Er hebben zich al 858 wandelaars aangemeld. Vorig jaar waren ruim 1.600 deelnemers in Diever. Morgen gaat de wandeling richting Havelte.Voor de zesde keer organiseert de Historische Vereniging Ol Eel op Hemelvaartsdag een boeken- en platenmarkt met gezellige randactiviteiten in en rond het historische centrum aan de Bähler-Boermalaan in Paterswolde. Nieuw is dat dit jaar ook voor de kinderen een boekenmarkt wordt georganiseerd.Voor de twaalfde keer op rij start de grensoverschrijdende fietsdriedaagse in de regio Coevorden en het Duitse Emlichheim. Deelnemers fietsen drie dagen door het grenslandschap van de regio Coevorden en Emlichheim. U kunt kiezen uit routes van 25, 40 of 60 kilometer. De routes voeren langs de mooiste plekjes van de regio; van het Vechtdal tot het beek- en rivierengebied.Rond Hemelvaart staat Roden altijd in het teken van het “Kleintje Rodermarkt”. Deze gezellige week begint vandaag met de opening van de kermis en staat bol van activiteiten zoals het CH Springen en dressuur, ponyconcours, grote braderie en vuurwerkshow.Is het Hemelvaartverhaal uit de Bijbel nepnieuws? Met dat thema organiseert de Protestantse kerk Assen een openluchtkerkdienst in de Gouverneurstuin in het centrum van Assen. De dienst begint om 10.00 uur. Christelijke muziekvereniging Oranje zorgt voor de muziek. Dominee Harry Harmsen en dominee Peter van de Peppel zijn de voorgangers.Plaats de Wereld en IVN Vries organiseren samen een leuke workshop voor het hele gezin. Onder deskundige begeleiding van Jos Schlaman en Yvonne Westerhof gaan bezoekers op de zandpaden rond Vries op zoek naar eetbare planten en kruiden. Van wat onderweg wordt geoogst, worden daarna lekkere hapjes gemaakt. De middag start om 13.30 uur bij Plaats de Wereld en duurt tot 17.00 uur. De kosten van de workshop zijn 7,50 euro per persoon. Voor kinderen die met een volwassene meekomen is de middag gratis.