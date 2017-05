Sportplein Emmerhout krijgt 20.000 euro van Oranje Fonds

EMMEN - Het Oranje Fonds stelt 20.000 euro beschikbaar voor het sportplein Emmerhout in Emmen.

Het sportplein is een bewonersinitiatief van wijkbewoners. Op het voormalig asfaltterrein voor de sporthal komt een voetbalkooi, een basketbalveld, tafeltennistafels en een beweegtuin.Het plan is op het ideeënfestival in oktober voor het eerst aan wijkbewoners laten zien. Vanuit de Stimuleringsregeling Dorpen en Wijken is er ook een bedrag aan het bewonersinitiatief toegekend. Daar komt 20.000 euro bij van het Oranje Fonds."Door verschillende activiteiten voor jong en oud op te zetten, wil de werkgroep de saamhorigheid en de onderlinge contacten in de wijk versterken. Voor veel jongere en oudere inwoners van Emmerhout is deelnemen aan een sport bij een vereniging niet vanzelfsprekend. Naast dat er op het Sportplein Emmerhout gesport kan worden, zal het ook dienen als een gezellige plek waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten", aldus het Oranje Fonds.Met hulp van het Richard Krajicek Fonds, worden drie jongeren uit de buurt aangesteld als sportcoach op het sportplein Emmerhout. "Deze jongeren helpen bij het organiseren van activiteiten, maar zorgen ook voor de veiligheid op het plein."