Ruitengooier uit Assen krijgt zijn zin: 'In de gevangenis heb ik de tijd van mijn leven'

ASSEN - De 41-jarige Assenaar die telkens ruiten ingooit voor een plekje in de gevangenis, krijgt opnieuw zijn zin. Maar voor even. De man is als ruitengooier veroordeeld tot vijf maanden cel.

Daarnaast moet hij ook een oude straf van anderhalve maand uitzitten De man zit al vijf maanden gedetineerd. Zijn verblijf in de cel wordt van korte duur.De man werd eind 2012 dakloos en gooit sindsdien ruiten in voor een plek in de cel. "Daar heb ik de tijd van mijn leven. Heerlijk. Ik kan zo doorgaan tot ik dood ben", zei de man twee weken geleden tegen de rechters.De officier van justitie eiste toen een opname in de veelplegerskliniek voor de duur van twee jaar (ISD). In 2014 kreeg de Assenaar al eens een ISD-maatregel opgelegd, maar dat heeft niet geholpen. Behalve dan dat de ruiten in de binnenstad van Assen in die periode heel bleven.De man wil een dak boven zijn hoofd en een startkapitaal, zodat hij zich kan redden totdat de uitkering op gang komt. In december regelde advocaat Willem Bierens een appartement voor de man in Hoogezand. Het ging toch weer mis. Op 1 februari gooide man een ruit in van een pand aan het Mercuriusplein in Assen. Sindsdien zit hij weer vast.