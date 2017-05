'22 jaar geleden stond ik in Wenen en nu verkoop ik hier shirtjes'

EMMER-COMPASCUUM - Veel Drentse Ajax-supporters kijken reikhalzend uit naar de Europa League-finale van vanavond. Een van hen is Boudewijn Erbé. Hij heeft een sportwinkel in Emmer-Compascuum en profiteert van het succes van de Amsterdammers.

"Deze periode doet mij denken aan 22 jaar geleden. Maar toen stond ik in Wenen en nu sta ik hier shirtjes te verkopen en zo", vertelt Erbé. Ajax won in 1995 voor het laatst een Europese hoofdprijs door in Wenen met 1-0 van AC Milan te winnen."Ajax betekent heel veel voor mij", vervolgt Erbé. "Dat zit in je hart en bloed. De hele dag heb ik al kippenvel. Het gaat al meer dan twee weken alleen maar over Ajax. Het gaat ook goed met de winkel. Nu hebben we het extra druk. Iedereen wil vanavond een shirt aan", zegt Erbé. De Ajax-supporter heeft vertrouwen in zijn club. "Het wordt 2-1. We gaan winnen. Klaar."Eén Ajax-supporter uit Nijeveen is er vanavond live bij in het stadion in Stockholm. Maar het had niet veel gescheeld of Haralt Lucas was er niet bij geweest. "Ik had een half jaar geleden kaarten besteld via de website van de UEFA. Alleen ik wou kaarten voor de Champions League-finale bestellen van 3 juni, maar ik drukte per ongeluk op de verkeerde knop en had twee Europa League-kaarten besteld."Lucas baalde aanvankelijk van zijn verkeerde aankoop. "Maar later, toen bleek dat ik ingeloot was, had ik de kaarten vastgehouden. Na de kwartfinale tegen FC Schalke 04 wist ik het zeker: we houden de kaarten. Dit zijn van die momenten dat je zegt: daar wil ik bijzijn en dat wil ik meemaken."De Europa League-finale tegen Manchester United leeft ook in Meppel. De echte fans zitten in het stadion, maar wie geen kaartje heeft en niet thuis wil kijken, zoekt de gezelligheid op. Zoals in café Herberg 't Plein, waar supporters sinds vanmiddag bij elkaar komen in de kroeg. "De spanning is om te snijden, dat is ongelooflijk. Ik ben weer naar huis gegaan, ik zoek de stilte op thuis. De zenuwen staan boven in mijn keel", aldus Jaap de Boer, de voorzitter van Mokum in Meppel, een fanclub van Ajax.De Boer wilde er net als Lucas graag bij zijn, maar de kaarten zijn te duur. "Ik heb er alles aan gedaan, maar de kaarten zijn gewoon niet te betalen, 750 euro is gewoon te gek. Ik wil niet bijdragen aan de zwarte handel."