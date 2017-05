Wethouder Kleine officieel geïnstalleerd in Emmen

EMMEN - "Het gebeurt wel eens vaker, maar de aanleiding is nu wel wat verdrietig", begon burgemeester Eric van Oosterhout. Hij doelt op de benoeming van Robert Kleine als wethouder van de gemeente Emmen.

Kleine vervangt de in april overleden wethouder Bouke Durk Wilms."Met deze voordracht sluiten wij een periode van rouw af", vertelt CDA-fractievoorzitter Auke Oldenbeuving. "De aanleiding is droevig, dat is al gezegd. Het politieke werk gaat door, hopelijk steunt u ons." Hij dankte de raad voor alle steun in de moeilijke periode na het overlijden van Wilms.Volgens Oldenbeuving is Kleine als wethouder op dit moment hard nodig in Emmen. "Hij is voor ons geen onbekende, hij was eerder al in beeld om wethouder te worden. Vandaar dat wij zo snel al met een voordracht komen." De CDA-fractievoorzitter benoemt dat het politieke bedrijf Emmen een slagvaardig college nodig heeft."We moeten de vruchten plukken van gedane ontwikkelingen. De gemeente blijft zich ontwikkelen. Daarom is het nu alle hens aan dek", aldus Oldenbeuving. Volgens hem is Kleine een wethouder die tegen de stroom in durft te roeien en iemand die ook besluiten durft te nemen waar je niet populair van wordt."Wel vraag ik u, als raad, om hem net als alle andere ervaren wethouders die hier zitten, enig inwerktijd te gunnen", aldus Oldenbeuving.