Emmen overweegt kurk in plaats van rubber in kunstgras bij SVBO

EMMEN - Kurk in plaats van rubbergranulaat, dat is wat de gemeente Emmen graag wil bij de invulling van het kunstgras van voetbalvereniging SVBO. Wethouder Bouke Arends liet dat vanavond weten aan de gemeenteraad.

De voetbalclub krijgt twee nieuwe kunstgrasvelden, maar er is discussie over de invulling ervan.Het rubber, zwarte vermalen korrels van autobanden, levert al maandenlang discussie op. Er kleven mogelijke gezondheidsrisico's aan, al is er nog geen enkel rapport wat dat kan bevestigen of ontkrachten. Reden voor D66-raadslid Karel Eggen om vragen te stellen over de invulling van het kunstgras.De partij zegt geen enkel risico met het rubbergranulaat te willen nemen en vroeg twee maanden geleden al om een andere invulling van het kunstgrasveld. "Mijn voornemen is om geen rubbergranulaat te gebruiken, maar kurk", aldus Arends vanavond. Maar dit betekent dat er geld vrijgemaakt moet worden en daar overlegt het college volgende week over.De twee nieuwe kunstgrasvelden bij SVBO worden na de zomer in gebruik genomen.