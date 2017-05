PvdA: Streef naar Drentse ambassade in Duitsland

De PvdA wil een Drentse ambassade in Duitsland (foto: Pixabay.com)

ASSEN - PvdA-Statenlid Ralph du Long pleit voor de vestiging van een Drentse ambassade in Duitsland. Du Long deed die oproep vandaag in het Drents Parlement tijdens de viering van de Dag van Europa.

De PvdA'er is tevens voorzitter van de internationale werkgroep van de Drentse Staten. "Duitsland is voor Drenthe en de Drenten van groot belang. Daar past een goede vertegenwoordiging bij."



Samenwerking Duitse deelstaten

Volgens Du Long richt de lobby van de provincie Drenthe zich vooral op Brussel en Den Haag: "Of zoals onze commissaris van de koning Jozias van Aartsen terecht benadrukt: het Binnenhof. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk." Volgens de PvdA zet Drenthe zich tegelijkertijd al jarenlang stevig in op de samenwerking met Duitse deelstaten langs de grens; eerst met Niedersachsen en ook met Nordrhein-Westfalen.



"We krijgen deze zomer een Duitsland-agenda, we proberen Drenten over de grens aan het werk te krijgen en Duitsland is onze grootste handelspartner. Toch hebben we geen Huis van de Provinciën in een stad als Hannover", zegt Du Long.



Drentse ambassade in Duitsland

In september presenteert Drenthe zich vier dagen lang met een Drentse ambassade aan het Binnenhof. "Een prima idee", aldus Du Long. "Maar ik zou nog veel liever een Drentse ambassade in Niedersachsen willen zien: het liefst permanent, maar tijdelijk mag ook. En eigenlijk is het bijzonder dat die er niet al lang is. Wat mij betreft streven we ernaar die zo snel mogelijk te vestigen: een Drentse ambassade in Duitsland."