Emmen kiest voor algemeen belang en zet verdubbeling station Emmen-Zuid door

EMMEN - De verdubbeling van station Emmen-Zuid in de buurt van de wijk de Rietlanden gaat door. Vanavond stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor.

De raad kiest daarmee voor het algemeen belang voor alle inwoners van Emmen en gaat tegen individuele belangen van omwonenden in.Ja, er was flink wat kritiek op de werkwijze van wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) in het dossier station Emmen-Zuid. Onder andere D66 en de ChristenUnie verweten hem gebrek aan empathie, omdat hij nooit in gesprek ging met omwonenden van het station. Zij vrezen onder andere voor hun privacy, extra trillingen en geluidsoverlast bij verdubbeling en kwamen dan ook met een variant op de verdubbeling.Heeft de wethouder wel serieus genoeg naar die variant gekeken, vroegen verschillende partijen zich hardop af. Ja, antwoordde Van der Weide. "Deze hebben wij afgewogen tegen de basisvariant, maar is wat betreft duurzaamheid en exploitatiekosten minder." De wethouder benadrukt dat de basisvariant bovendien toekomstbestendig is bij eventuele verdere verdubbelingen van het traject.Het algemeen belang, een term die vanavond veel viel in tijdens de discussie over het spoor. "We zijn het eens dat er een kwartiersdienst plaats moet vinden", noemt PvdA-raadslid Guido Rink.Volgens die partij wordt Emmen zo interessanter voor het bedrijfsleven. Dankzij de verdubbeling van het spoor is het namelijk mogelijk om elk kwartier een trein te laten rijden. Verschillende partijen gaven aan dat het algemeen belang voor alle inwoners van Emmen zwaarder te laten wegen dan de persoonlijke belangen van een aantal omwonenden.Eigenlijk zijn alle partijen voor een kwartiersdienst, maar een aantal vindt de manier waarop dit nu geregeld gaat worden belachelijk. Onder andere de VVD, Senioren Belang Noord, D66 en LEF! vinden dat er te weinig naar omwonenden is geluisterd. Ze dringen er, net als de partijen die wel voorstemmen, bij de wethouder op aan dat hij alsnog met ze in gesprek gaat.De inhoud van dat gesprek moet vooral gaan over de aan te leggen groenstrook tussen het verdubbelde spoor en de huizen in de buurt van het station. De gemeente Emmen heeft toegezegd een groene wal te plaatsen om de privacy te verbeteren. Ook geeft wethouder Van der Weide aan in gesprek te gaan met de omwonenden."Dat zal niet een 100 procent score krijgen", aldus Van der Weide. "Maar ik wil u toezeggen mij daar persoonlijk voor in te zetten." Uiteindelijk ging een grote meerderheid van de gemeenteraad akkoord.