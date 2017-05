Minister Kamp praat met inwoners Assen over gaswinning

Henk Kamp in Assen (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

ASSEN - Bezoek van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken vanavond in Assen. Hij was te gast bij de werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk.

Daarna sprak hij met inwoners van Assen over het plan om tot 2023 gas te winnen in kleine gasvelden rondom Assen. Het zogenaamde Westerveld gasveld. De werkgroep wilde eerder 2500 handtekeningen tegen de gaswinning overhandigen aan de minister, maar dat lukte niet.



Standpunt onveranderd

Daarom kwam Kamp naar Assen om met ze te praten. "We hebben ons standpunt duidelijk gemaakt", zegt Gerrit Eerland van de werkgroep. "Maar er blijven nog steeds vragen over bijvoorbeeld schade en risico's. Ons standpunt is niet veranderd."



Schade door gaswinning wordt vergoed

Volgens minister Kamp is het risico te overzien en is er een goeie schaderegeling, mocht er toch schade ontstaan door bijvoorbeeld een beving. Kamp vindt dat de gaswinning in Drenthe te veel met die in Groningen wordt vergeleken. "Het gaat hier om verschillende grootheden." Bovendien is de kans op schade hier ook veel kleiner.



Zienswijze

De werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk stopt na het gesprek met Kamp niet met hun acties. Ze krijgen bijval van gemeenten als Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze. Inmiddels is er ook twijfel bij waterschappen. De gemeenten dienen samen een zienswijze in. In die zienswijze staat volgens burgemeester Marco Out van Assen dat er eerst duidelijkheid moet zijn over de afhandeling van schade. Dat moet op papier worden gezet.

Door: Andries Ophof