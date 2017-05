Uitkijktoren Drents Friese Wold trekt tienduizend bezoekers

APPELSCHA - De nieuwe uitkijktoren in het Drents Friese Wold bij Appelscha is inmiddels door tienduizend betalende bezoekers beklommen.

De 33 meter hoge Bosbergtoren werd in oktober officieel geopend. Rond de opening was de toren vrij toegankelijk en dat weekend kwamen er al duizenden mensen op af. Vanaf de week na de opening moeten bezoekers twee euro entree betalen.De toren is ontworpen door de Asser architect Frans Beune en moet een dennenstam voorstellen met een panoramadak en glazen takken in de top. Bij helder weer zijn plekken in Drenthe, Friesland en Groningen te zien.Gisteren werd de tienduizendste betalende bezoeker feestelijk onthaald. Mirjam Eizinga werd met haar gezin in het zonnetje gezet door de gemeente Ooststellingwerf. De familie ontving uit handen van wethouder Harry Oosterman een Bosbergtoren-pakket.