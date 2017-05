'Vergeet de Zuiderzeelijn en zet in op snellere Hanzelijn'

ASSEN - Drents gedeputeerde Henk Brink staat niet achter het pleidooi voor alsnog een Zuiderzeelijn, een snelle spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden.

Directeur Lambert Zwiers van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord meldde zaterdag in het Radio Drenthe-programma Cassata dat de Zuiderzeelijn weer op de agenda is gezet door voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes. Vanuit Groningen kwam direct steun voor het pleidooi . Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen benoemde dat hij de reistijd tussen Noord-Nederland en het Westen nog steeds te lang vindt. En de commissaris van de koning in Groningen René Paas sloot zich hierbij aan.Het plan voor een Zuiderzeelijn ging destijds niet door en het Noorden ging akkoord met een compensatie van twee miljard euro. Volgens gedeputeerde Henk Brink is dat een van de redenen waarom er niet alsnog ingezet moet worden op een nieuwe treinverbinding. "Hoe serieus neem je jezelf als het geld dat je toen hebt gekregen nog niet eens op is?", aldus Brink.Volgens de Drentse gedeputeerde is die twee miljard wel bijna op en is het geld goed besteed. Volgens hem is de bereikbaarheid van Noord-Nederland behoorlijk vergroot, onder meer door de aanleg van de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle.Brink wijst de Zuiderzeelijn af, maar dat betekent niet dat hij geen snellere verbinding met de Randstad wil. "Ik vind het veel reëler om te vragen om een veiligheidssysteem waardoor de treinen naar het Noorden veel harder kunnen rijden. Dat zou de noordelijke economie enorm helpen. Economische ontwikkelingen beginnen altijd met goede verbindingen", zegt de gedeputeerde.Henk Brink verwacht dat inzetten op verbetering van de huidige lijn er in Den Haag makkelijker door te krijgen is dan inzetten op een oud plan.