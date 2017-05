Dauwtrappen met paarden op het Dwingelderveld

In alle vroegte met een huifkar het Dwingelderveld op (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

RUINEN - Dauwtrappen, maar dan net even iets anders. Om half zes vanochtend vertrok een groep van twintig mensen in een huifkar met twee paarden richting het Dwingelderveld.

De route ging langs de oude weg van Meppel naar Groningen, langs de Ruiner schaapskooi en vervolgens naar de Esweg. Onderweg vertelde gids Bert Hartog over de geschiedenis van het gebied, maar ook over de verschillende vogels die in het gebied leven.



"Het krassende geluid dat we horen, dat is de grasmus", vertelt Hartog. Ook zijn er kraanvogels in het gebied, maar daar mag op dit moment niemand komen, omdat er gebroed wordt. "En als alleen de paarden lopen vandaag, dan hebben jullie het mis", lacht de gids onderweg. "Ook wij gaan dauwtrappen. We lopen hier even naar een vennetje toe."



"Het is heel leuk en de paarden zijn ook heel mooi", vertelt een jongetje. "Ik vond het niet zo erg om zo vroeg op te staan. Mama kwam mij om vier uur wakker maken."



"Hele stukken wandelen is voor hem te ver", zegt zijn moeder. "Even in de huifkar en dan wat wandelen is prima. We moesten vroeg op, maar het is de moeite waard. We komen nu in een korte tijd heel ver."



De eerste keer dauwtrappen met twee paarden een huifkar erbij, was volgens Bert Hartog een succes. "Het zat goed vol en was erg geslaagd. Er waren leuke mensen mee."

Door: Janet Oortwijn