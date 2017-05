Teleurgestelde Ajax-fans terug op vliegveld Eelde

EELDE - Vanochtend keerden de eerste Ajax-fans terug op Groningen Airport Eelde. Een ervaring rijker, maar ook zeker een illusie armer. De teleurstelling was voelbaar na de nederlaag van Ajax in de Europa League-finale van gisteravond in Stockholm.

De Ajax-fans die via Eelde reisden, maakten gebruik van de hub-verbinding met Kopenhagen. Vanaf Kopenhagen vlogen zij verder naar het Zweedse Örebro. En op deze manier reisden zij ook weer terug naar Nederland. Gisterochtend was Henco Petersen nog optimistisch op het Drentse vliegveld . Voor vertrek schatte hij de kansen voor Ajax op 50-50. Na de landing op Eelde reageert hij op zijn voorspelling: "Tijdens de wedstrijd haalde ik die 50-50 snel uit mijn hoofd. We kwamen door een prutgoal op achterstand. Dan hoop je dat ze na de rust kunnen herstellen, maar dan valt meteen de 0-2, dan werkt het niet", zegt de teleurgestelde Petersen.Zijn vrouw Jolina Petersen blijft positief. "Het was heel mooi om mee te maken, helaas werd het geen winst, maar we zijn trots. Het is uniek wat Ajax bereikt heeft."Het stel is het vliegen via Eelde goed bevallen. "Het reizen was heel relaxed en dit willen we wel vaker doen", zegt Henco Petersen. "Nu snel in de auto naar Hoorn, naar huis. We zijn moe, want we hebben niet geslapen", besluit Jolina Petersen.