Oranje blikt terug op azc-tijd: 'Leuke periode gehad'

ORANJE - Op een paar bewoners na, is het asielzoekerscentrum in Oranje helemaal leeg.

Ik vind het jammer, maar dit is de realiteit. Locatiemanager Heidy Oort

Het is nog nooit zo stil geweest in Oranje. Inwoner Marco Gerritsen

Door de afname van het aantal asielzoekers dat naar ons land komt, heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) besloten een aantal locaties eerder te sluiten. Daar is Oranje er een van. Eerst zou het azc in oktober dicht gaan, maar volgende week vertrekken al de laatste bewoners."Dat is op verzoek van de school", legt locatiemanager Heidy Oort uit. Op de locatie werd het lastiger om de lessen op de gebruikelijke manier door te laten gaan. De school sloot daarom in de meivakantie haar deuren. "De leerlingen zijn met hun ouders naar de locatie in Assen verhuisd."De laatste asielzoekers in Oranje staan op het punt om te vertrekken. "Het is een heel gekke periode en het is heel snel gegaan. Van veel drukte naar weinig mensen", zegt de locatiemanager. "Ik vind het jammer. Het is een heel mooi azc om te wonen voor bewoners, maar dit is de realiteit."Het contract tussen eigenaar Hennie van der Most en het COA loopt per 1 oktober af. Tot die tijd zal het COA volgens afspraak de locatie blijven beveiligen.Er zijn in Oranje weinig inwoners die willen terugblikken op de periode van het azc. "Het is wel klaar zo", zegt een van hen.Marco Gerritsen woont sinds 1972 in het dorp en kan zich het moment in 2014 nog goed herinneren toen bekend werd dat er een azc kwam. "Mijn eerste gedachte was: mensen in een oorlog moeten we helpen, die moeten opgevangen worden. Maar toen duidelijk werd hoeveel mensen ze hier wilden plaatsen, was dat te gek. Men wilde 1400 asielzoekers opvangen. Op een dorp van 150 inwoners is dat te veel."Eén jaar later, tijdens de hoge instroom van vluchtelingen kwam demissionair staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie naar het dorp om te vertellen dat het aantal bewoners van het azc verdubbeld werd. "De sfeer werd grimmig en terecht. Ik zie nog dat hij het verhaal vertelde. Er viel niets meer te overleggen. Na protest is het teruggedraaid. En Nederland heeft er wat aan gehad, één dag later was er zo'n tumult in Den Haag dat er is besloten om geen lokale overheden meer te overrulen", zegt de inwoner van Oranje.Het incident in het najaar van 2015 heeft het kleine Oranje op de kaart gezet. "Iedereen weet dat als je nu praat over dikke BMW, dat dat in Oranje was ."Al met al kijkt de oud-onderwijzer terug op een leuke tijd: "Ik zie het als een verrijking. Het is heel rustig en vriendelijk verlopen. We hadden een tweedehandskledingwinkel in het oude schoolgebouw die gerund werd door Syriërs, waar we nog goed contact mee hebben. En ik vind het leuk dat er weer een school was. Je hoorde weer spelende kinderen. Maar die zijn nu weg, het is nog nooit zo stil geweest in Oranje."Maar wat Gerritsen betreft is het nu te stil: "Ik hoop dat er wel weer wat terugkomt op die plek. Van der Most gaat er vast wat mee doen." Wat de inwoner betreft mag er wel weer een 'speelstad' terugkomen. "Iedereen weet wat Speelstad Oranje is. En als Van der Most zijn speelpark voor volwassenen van de grond krijgt, ga ik er met alle plezier een keer spelen."Eigenaar en ondernemer Hennie van der Most laat aan RTV Drenthe weten binnenkort met concrete plannen te komen voor het pipodorp in Oranje.