SC Erica degradeert na 14 jaar uit 1e klasse

Erica-Noordster (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - In het seizoen 2002/2003 promoveerde SC Erica naar de 1e klasse, maar na de 5-1 nederlaag op eigen veld tegen Noordster is Erica gedegradeerd naar de 2e klasse.

Na de 2-1 overwinning van Erica in Oude Pekela, was de eerste kans weliswaar voor de thuisploeg, maar de minuten erna waren de gasten nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer. In de negende minuut bracht aanvoerder Kees Dun Noordster op 0-1 door een corner rechtstreeks in doel te schieten. Amper twee minuten later verzuimde Dun de score te verdubbelen. Erica-doelman Jannink Rolink bleef rustig, oog in oog met Dun en bracht redding.



Grip

Na een minuut op twintig spelen kreeg de ploeg van trainer Claus Boekweg wat meer grip op de wedstrijd, zonder dat het direct kansen opleverde. De wedstrijd was meer in evenwicht. Drie minuten voor rust sloeg Noordster weer toe. Rik Wubs rondde een prima actie af met een droge schuiver in de hoek en bepaalde de ruststand op 0-2.



Na rust nam de thuisploeg alle risico's, speelde beter, kreeg een paar kansen, maar de gasten kregen de grootste kansen. Nadat Dun de paal had geraakt, miste Jordi Sanders de grootste kans voor de gasten. Nadat hij doelman Rolink had uitgespeeld, miste de aanvaller voor een leeg doel en schoot de bal in het zijnet.



En zoals zo vaker, trad ook in Erica de oude voetbalwet in werking. Net als Dun in de eerste helft, scoorde ook SC Erica direct uit een corner. De hoekschop van Roy Jagt belandde rechtstreeks in het doel, 1-2.



Overigens mocht de thuisploeg niet mopperen over scheidsrechter Beijert die een aantal keer opzichtig in het voordeel van Erica floot.



Rouw

Na de aansluitingstreffer was Erica sterker, kreeg ook een paar goede kansen, maar uiteindelijk was het Wubs, met zijn tweede treffer van de wedstrijd, die Erica in rouw dompelde. Erica liet het hoofd hangen en in de slotfase bepaalden Tim Scholtens en Dun de eindstand op 1-5 en komt er na 14 seizoenen een eind aan het verblijf van SC Erica in de 1e klasse.

Door: Rene Posthuma Correctie melden