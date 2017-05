Live: Drèents Liedtiesfestival [afgelopen]

EMMEN - Isa Zwart heeft de zesde editie van het Drèents Liedtiesfestival gewonnen. De grote finale werd gehouden in het Atlas Theater in Emmen.

Tijdens het Drèents Liedtiesfestival wordt er gezocht naar het beste nieuwe Drentstalige lied. De wedstrijd is een samenwerking van Stichting REUR Emmen en RTV Drenthe.In totaal zijn er tien inzendingen die kans maken op de titel:- Harold Veenhoven met- Linda Kannegieter met- Aosem met- Schief met- Isa Zwart met- Jeanette Croezen met- Thomas-Timo & Douwe Bruinsma met- Lilian van Lottum met- Annemiek Goelema met- Van Deele met