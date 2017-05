Geen Meppeler derby in de hoofdklasse: Alcides promoveert niet

Alcides redt het niet in de nacompetitie

VOETBAL - Ondanks een 2-1 zege op AFC'34 in Alkmaar is Alcides uit Meppel uitgeschakeld in de strijd om promotie naar de hoofdklasse. Concurrent FC Boshuizen won namelijk ook, tegen Brabantia met 2-1, waardoor die club poulewinnaar wordt.





De 4-0 nederlaag van Alcides, afgelopen zondag bij FC Boshuizen, werd de ploeg van trainer Casper Goedkoop fataal.



Alcides kwam voor rust op voorsprong door een treffer van Frank Fokke, maar vier minuten voor tijd kwam AFC'34 via Bas Kansen op gelijke hoogte. Een hectische slotfase volgde, met onder meer een rode kaart voor Alcides-doelman Barry Ditewig en een doelpunt. Die goal, voor de Meppelers, werd gemaakt door Björn Rellum.



Lang mocht Alcides hopen op een plek in de finalepoule, maar kort voor tijd scoorde FC Boshuizen de winnende treffer tegen Brabantia, waardoor de club uit Leiden doorgaat naar de volgende ronde.



