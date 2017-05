Isa Zwart wint Drèents Liedtiesfestival 2017

Isa Zwart (l) met backingvocal Charlotte van der Velde (foto: RTV Drenthe/Fred van Os) De 17-jarige zangeres zong het lied Mamme see (foto: RTV Drenthe) Zwart (foto: RTV Drenthe) De zangeres uit Barger-Oosterveld (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Isa Zwart heeft zojuist in het Atlas Theater in Emmen de zesde editie van het Drèents Liedtiesfestival gewonnen. De 17-jarige zangeres uit Barger-Oosterveld won met het lied Mamme see.





Isa Zwart - Mamme see:





Jury

Een driekoppige vakjury beoordeelde de optredens. Deze jury bestond uit burgemeester Eric van Oosterhout, acteur Tony Neef en Sonja van Breen van de Stichting REUR. Samen met het publiek thuis, dat per sms kon stemmen, werd de winnaar gekozen.



Zesde keer

De wedstrijd is een samenwerking van Stichting REUR Emmen en RTV Drenthe en werd vanavond voor de zesde keer georganiseerd. Het Liedtiesfestival bleek voor eerdere deelnemers en winnaars als Annemiek Drenth, Willem Fledderus, Gerrit Denekamp, Suzanne & Linda Kannegieter en Rik Vinke een opstap in hun muzikale carrière. Zwart gaat naar huis met tweeduizend euro om te besteden aan een muziekopname of het maken van een videoclip. Vorig jaar ging de prijs naar Rik Vinke.