Uitslagen nacompetitie zondagvoetbal

Alle uitslagen in de nacompetitie van het zondagvoetbal

VOETBAL - Vandaag kwamen de zondagamateurs weer in actie in de strijd om promotie of tegen degradatie, in de nacompetitie dus. Twee van de drie Drentse clubs die streden voor promotie naar de hoofdklasse zijn uitgeschakeld. Alcides en Emmen liggen eruit. De enige ploeg die nog mag dromen van promotie is Nieuw Buinen. SC Erica is in mineur, want de zondageersteklasser degradeerde vanmiddag naar de 2e klasse.





Voor een plek in de hoofdklasse:

Poule 5

AFC'34 - Alcides 1-2

FC Boshuizen - Brabantia 2-1

FC Boshuizen naar finalepoule



Poule 6

Alphense Boys - vv Emmen 8-0

RKVV Velsen - Bemmel 3-1

Alphense Boys naar finalepoule



Lees ook:

- vv Emmen klaar in nacompetitie na 8-0 afstraffing

- Geen Meppeler derby volgend seizoen: Alcides redt het niet in nacompetitie



Indeling finalepoule 2

Nieuw Buinen plaatste zich zonder te spelen voor de finalepoule (omdat Schaesberg zich terugtrok uit de nacompetitie) en treft in die finalepoule FC Zandhuizen en vv Goes. Nieuw Buinen begint zondag 28 mei met een thuisduel, dus:



Zondag 28 mei: Nieuw Buinen - Zandhuizen



Voor een plek in de 1e klasse:

SC Erica - Noordster 1-5 (2-1) voor SC Erica betekent de nederlaag

Rolder Boys - Olyphia 2-0 (2-1)

Roden - Germanicus 4-1 (2-1)

LAC Frisia - DTD 5-0 (1-2)



Lees ook:

- SC Erica degradeert na veertien jaar uit 1e klasse



2e ronde

(zondag 28 mei en de return een week later, op maandag 5 juni)

Rolder Boys - Noordster

Roden - LAC Frisia



Extra kans verliezers

De twee clubs die de 2e ronde verliezen spelen nog één beslissingsduel op neutraal terrein, op zondag 11 juni.



Voor een plek in de 2e klasse:

Heerde - LVV Friesland 1-0 (1-1)

Drachten - Dedemsvaart 1-2 (0-3)

Zuidwolde - Franeker 7-2 (3-0)

Dalen - FC Lewenborg 4-1 (1-2)

Muntendam - Stadskanaal 0-5 (0-2)

Sleen - ASVB 0-2 (0-0)



LVV Friesland, Drachten, Franeker, Lewenborg, Muntendam en Sleen zijn klaar. Sleen blijft derdeklasser komend seizoen)



2e ronde

(zondag 28 mei en de return een week later, op maandag 5 juni)

Zuidwolde - ASVB

Forward - Dalen

Lemmer - Heerde

Velocitas- Dedemsvaart

ZNC - Stadskanaal



Voor een plek in de 3e klasse :

Nicator - Oldeboorn 3-2 (2-2)

Havelte - Steenwijk 8-0 (3-1)

CEC - Protos 2-3 (4-2)

Actief - Surhuisterveen 3-0 (0-2)

Weerdinge - Bellingwolde 4-1 (2-1)

ZFC Zuidlaren - Nieuw Roden 4-1 (5-1)

Warga - Akkrum 0-2 (3-4)

Musselkanaal - HSC 2-1 (0-5)

OVC'21 - FC Oldemarkt 1-1(1-1) FC Oldemarkt wint na strafschoppen



- Havelte promoveert naar de 3e klasse

- Weerdinge promoveert naar de 3e klasse (

- CEC, ZFC Zuidlaren en Actief blijven derdeklasser



Herkansingsronde

Mildam - Oldeboorn

Thor - Nieuw Roden

HOC - Musselkanaal

Wijster - Steenwijk

Kwiek - Protos

Warga- Surhuisterveen

Bellingwolde - OVC'21



Voor een plek in de 4e klasse :

RKO - Vilsteren 11-1 (5-1)

Alteveer - BNC 5-2 (5-1)

Zwartemeerse Boys - Weiteveense Boys 0-1 (0-1)



SVMH - BEW 0-3 (2-2)

Pekelder Boys - Harkstede 1-2 (0-3)

Old Forward - Houtigehage 1-0 (5-0)

Aengwirden - FC Kraggenburg 1-2 (2-3)

Zandhuizen - VVK 2-2 (3-4)

Donkerbroek - Terschelling 0-4 (0-4)

Blue Boys - SC Balkbrug 4-0 (1-1)

SPW - Bedum 7-1 (4-0)

SVBC - Witteveense Boys 1-2 (1-2)

Bareveld - Oldeholtpade 2-2 (2-5)

Valther Boys - Sint Jacob 7-2 (1-0)



- Weiteveense Boys promoveert naar 4e klasse

- Witteveense Boys promoveert naar 4e klasse

- Valther Boys promoveert naar 4e klasse

- BEW promoveert naar 4e klasse



Herkansingsronde

(zondag 28 mei en de return een week later, op maandag 5 juni)

Vilsteren - Balkbrug

BNC - Sint Jacob

Zwartemeerse Boys - Zandhuizen

SVMH - Aengwirden

Pekelder Boys - Bareveld

Houtigehage - Bedum

