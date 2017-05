Noordscheschut ontstemd over aanstellen scheidsrechter

VOETBAL - Bij Noordscheschut keek men deze week vreemd op toen men de aanstelling van de arbiter voor het duel tegen Pelikaan S zag. Scheidsrechter Carim Mesbah is door de KNVB aangewezen om de wedstrijd te fluiten. De Groninger die er vorig jaar verantwoordelijk voor was dat Noordscheschut niet promoveerde.

In de finalewedstrijd tegen Leeuwarder Zwaluwen gaf Mesbah Noordscheschut een onterechte strafschop tegen en kregen Melvin Mol en trainer André Mulder ten onrechte rood. Mol veroorzaakte, volgens Mesbah, een strafschop en kreeg een gele kaart. Mol kreeg de bal echter niet op zijn arm, maar op zijn buik. De balafdruk was zelfs op zijn buik te zien. Toch wilde de scheidsrechter zijn besluit niet herzien.Even later werd er vanuit het publiek 'sukkel' naar Mesbah geroepen. De scheidsrechter dacht echter dat Mulder de uitspraak had gedaan en gaf de trainer ook rood. Dit jaar gaf Mesbah, in een reportage van RTV Drenthe, aan dat hij een fout had gemaakt en eigenlijk zijn excuses had moeten aanbieden aan Mulder.Of Mesbah zaterdag de kans krijgt om zijn excuses aan te bieden valt nog te bezien. Noordscheschut zal morgen bij de KNVB hun ongenoegen over de aanstelling kenbaar maken. Het bestuur van de Drentse voetbalclub snapt niet dat een scheidsrechter uit Groningen deze belangrijke wedstrijd gaat fluiten. Ook vindt Noordscheschut dat de KNVB bij de aanstelling wel rekening had mogen houden met de wedstrijd van vorig jaar. De club had gehoopt op een scheidsrechter uit Friesland. Dat is volgens de zaterdagtweedeklasser ook logisch bij een wedstrijd tussen een Groningse en een Drentse club.