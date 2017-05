In beeld: Het Meer van Galilea

HOLLANDSCHEVELD - Op recreatieterrein Schoonhoven in Hollandscheveld werd vanavond de achtste editie van het evenement Het Meer van Galilea gehouden.

Het evenement neemt bezoekers mee naar oude Bijbelverhalen in een levensgroot decor met vissersboten, huisjes, een paleis, herders met schapen, ezels, kraampjes, Romeinse soldaten, muzikanten, toneelspelers en figuranten.Onze fotografe Kim Stellingwerf was vanavond ook in Hollandscheveld. Bekijk hieronder haar foto's.