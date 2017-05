Auto over de kop in Zuidwolde

De auto raakte beschadigd (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Op de kruising van de Meppelerweg met de Hoofdstraat in Zuidwolde is vanavond een auto over de kop geslagen.

Door een voorrangsfout botsten twee auto's op elkaar, waarbij een van de wagens op de kop belandde. Hierbij raakte de bestuurder lichtgewond, maar zij hoefde niet naar het ziekenhuis worden gebracht.