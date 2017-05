Kinderen met autisme en ADHD kunnen naar speciale kinderopvang

Kinderopvang Pure-Kids opent na de zomer de deuren (foto: pixabay.com)

ASSEN - Assen krijgt een kinderopvang voor kinderen met ADHD, autisme en hoogbegaafdheid.

“Veel van deze kinderen passen niet op een reguliere opvang, maar ook niet op een dagbesteding, omdat daar meestal alleen verstandelijk beperkte kinderen zitten”, zegt Femke Doevendans van Pure-Kids.



Volgens haar zijn er daardoor twee groepen kinderen, waar ouders moeilijk een geschikte opvang voor kunnen vinden. De ene groep bestaat uit kinderen met ADHD, autisme, hoogbegaafdheid of hoogsensitiviteit.



En de andere groep uit kinderen die om verschillende redenen niet naar school kunnen. "Ze dreigen in een isolement terecht te komen, omdat ze vaak weinig tot geen sociale contacten hebben. Met de juiste begeleiding hopen we een eventuele terugkeer naar school te ondersteunen", zegt Doevendans.



De gespecialiseerde kinderopvang gaat open als het nieuwe schooljaar begint.